الإشراف العام
بأسعار مخفضة.. طرح الأضاحي بوزارة الزراعة | اعرف الكيلو بكام؟

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خريطة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الاضاحي واللحوم ومنتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار جهود الوزارة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة.

وأكدت الوزارة توفير نحو 15 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية: الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز، والإبل من إنتاج مزارع قطاع الإنتاج، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبالتعاون مع بعض مزارع القطاع الخاص، وذلك بأسعار للكيلو القائم: الأبقار: 190 جنيهاً، الجاموس: 160 جنيهاً، الأغنام: 220 جنيهاً، الماعز: 240 جنيهاً، الإبل: 200 جنيه.

وكشفت الوزارة عن حجم الرؤوس الحية واللحوم المجمدة، والتي تم استيرادها من الخارج، منذ بداية العام، وحتى نهاية أبريل الماضي، والتي بلغت  158,876 رأس من العجول والأغنام والجمال الحية، فضلا عن 100,781 طن من اللحوم المجمدة، و65,432 طن من "الكبدة والكلاوي والقلوب، وذلك بهدف تعزيز المعروض في الأسواق والمنافذ الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة خلال الموسم.

وفي سياق متصل، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاعات الوزارة المعنية، بضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية والمجمدة والسلع الغذائية عبر شبكة منافذها التي تضم 600 منفذ ثابت ومتنقل منتشرة في كافة المحافظات، بمقرات مديريات الزراعة، والإصلاح الزراعي، ومراكز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية، بأسعار مخفضة، بنسب لا تقل عن  25% مقارنة بأسعار السوق المحلية، مع مراعاة التنوع في المنتجات بحيث تشمل اللحوم، البقوليات، الزيوت، وكافة مستلزمات العيد بجودة عالية ورقابة صارمة.

ووجه وزير الزراعة، بالتنسيق أيضاً مع عدد من الشركات والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التوزيع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، خاصة في عواصم المحافظات والمناطق الريفية، بما يضمن توافر اللحوم بشكل متوازن على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى التنسيق الدائم والمستمر بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتوفير كافة الاحتياجات الغذائية للمواطنين خلال موسم الأضاحي، وضمان عدم وجود أي نقص في المعروض، سواء من اللحوم الحية أو المذبوحة.

وأعلن فاروق، رفع الحالة القصوى بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلقة، ومديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي بالمحافظات، لاستقبال عيد الاضحى، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين والمتعاملين خلال أجازة العيد.

ووجه الوزير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد وتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والشوارع ومعارض بيع الأضاحي، فضلاً عن أسواق اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض والحفاظ على صحة المواطنين، إضافة إلى توعية المواطنين بكيفية اختيار الأضاحي السليمة والتأكد من جودة اللحوم، إضافة إلى التوعية بأهمية الذبح بالمجازر والتي يتم إتاحتها للمواطنين بالمجان خلال أيام العيد، للحفاظ على البيئة وضمان جودة المذبوحات، لافتاً إلى متابعة المجازر وأعمالها، ودعمها بالأطباء البيطريين للكشف على سلامة الذبائح قبل أعمال الذبح، حفاظاً على صحة المواطنين.

الأضاحي الزراعة وزارة الزراعة أسعار الأضاحي سعر كيلو اللحوم

