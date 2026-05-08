محافظ جنوب سيناء يتفقد أول مشروع للزراعة الكهروضوئية بأفريقيا في نويبع

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مشروع الزراعة الكهروضوئية (Agri-PV) بمزرعة حبيبة بمدينة نويبع، بحضور ممثلي الجانب البلجيكي، والجامعة الأمريكية، وجامعة الإسكندرية، ومركز بحوث الصحراء، إلى جانب الجهات المشاركة والمنفذة للمشروع، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومشايخ وعواقل المدينة، وممثلي مجتمع حبيبة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى قارة أفريقيا، ويعتمد على دمج الألواح الشمسية بالأراضي الزراعية لتحقيق الاستخدام المزدوج للمساحات، من خلال إنتاج الطاقة النظيفة وزراعة المحاصيل في الوقت ذاته.

وأوضح القائمون على المشروع أن النظام يسهم في حماية المحاصيل من الظروف المناخية القاسية، وتوفير الظل المناسب للنباتات، فضلًا عن تقليل معدلات تبخر المياه من التربة بنسبة تتراوح بين 20% و30%، إلى جانب إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة بديلة للوقود الأحفوري، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل تكاليف التشغيل.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا متطورًا لمشروعات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، ويعكس توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، ودعم المجتمعات الزراعية بالمناطق الصحراوية، خاصة في مدن جنوب سيناء ذات الطبيعة البيئية الفريدة.

كما تابع المحافظ خطط التوسع المستقبلية للمشروع، التي تتضمن تنفيذ نظم لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية، سواء عبر وحدات مستقلة لكل مزرعة أو من خلال محطات مشتركة تخدم التجمعات الزراعية الصغيرة، بما يعزز فرص التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مشروعًا تابعًا لأحدى الشركات لتحويل المخلفات العضوية وبقايا الطعام إلى سماد عضوي، مشيدًا بالفكرة ودورها في دعم الاستدامة البيئية والاستفادة من المخلفات في إنتاج سماد آمن وصديق للبيئة، يساهم في تحسين جودة التربة وتقليل الآثار البيئية للمخلفات.