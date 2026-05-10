وزير النقل: الصعيد يحصل على نصيب الأسد من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 1340 كيلومترًا | فيديو

حمادة خطاب

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن محافظات الصعيد تستحوذ على النصيب الأكبر من شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي 1340 كيلومترًا من أصل شبكة تمتد لنحو 2000 كيلومتر.

وقال الوزير، خلال احتفالية تدشين المحطة التبادلية والربط بين الخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائي السريع بمحافظة المنيا، إن الخط الأول يمتد بطول 660 كيلومترًا من العين السخنة حتى مطروح، بينما يمر الخطان الثاني والثالث بالكامل تقريبًا داخل محافظات الصعيد.

الخط الثاني يمتد بطول 1100 كيلومتر

وأوضح أن الخط الثاني يمتد بطول 1100 كيلومتر من دهشور حتى أبو سمبل مرورًا بمحافظات الصعيد المختلفة، فيما يبلغ طول الخط الثالث 240 كيلومترًا ويربط بين الأقصر وقنا وسفاجا والغردقة.

وأشار الوزير إلى أن أبناء الصعيد لا يقتصر دورهم على الاستفادة من المشروعات فقط، بل يشاركون أيضًا في تنفيذها والعمل بها، سواء داخل محافظات الصعيد أو في مشروعات الخط الأول بمناطق السخنة والقاهرة والإسكندرية ومطروح.

وأضاف أن ما تنفذه الدولة من مشروعات طرق وكباري ومحاور على النيل وأنفاق بديلة للمزلقانات في الصعيد “ليس جباية”، وإنما “حق لأهالينا في الصعيد”، على حد تعبيره.

