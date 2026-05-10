محافظ جنوب سيناء يتفقد الرويسات ويوجه بغلق مجزر شرم الشيخ بعد عيدالأضحى

أجرى محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، جولة ميدانية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، يرافقه رئيس مدينة شرم الشيخ نادر علام، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات والوقوف على فرص التطوير والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مجزر شرم الشيخ، ووجّه باستمرار العمل به حتى عيد الأضحى المبارك، على أن يتم غلقه بالكامل عقب العيد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

كما تفقد المحافظ المنطقة المخصصة لإقامة إشغالات جديدة بالرويسات، موجهًا بدراسة طرحها بما يتيح توفير فرص عمل للحالات الإنسانية والمستحقين طبقًا للشروط والضوابط المنظمة، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق البعد الاجتماعي.

وشملت الجولة أيضًا تفقد هناجر الخردة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بها وتسليمها لمستحقيها وفق الضوابط القانونية، بما يضمن حسن استغلالها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما عاين المحافظ عددًا من المباني التي تم استردادها لصالح المحافظة وفقًا للقانون، وبحث أفضل سبل استغلالها بما يخدم أهالي المنطقة، مشيرًا إلى إمكانية تحويل بعضها إلى ورش للحرفيين وأصحاب المهن، إلى جانب تخصيص أجزاء منها كسكن إداري للعمال واستخدامات خدمية أخرى.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة، حرص المحافظة على الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شرم الشيخ.