قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة: تنسيق كامل لتقديم أفضل الخدمات
مصادر: خطة لإنشاء بنية أساسية للاتصالات بـ160 مليون جنيه
تامر أمين: مصر ظهرت في أبهى صورها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للإسكندرية
موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة في بعض المناطق
زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية وتطلب الدعاء
الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر باستاد القاهرة
جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 20 موقعا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان
وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة عائدة من الجزائر
إحالة تشكيل دولي سوري بمصر لتصدير المخدرات لدول عربية للجنايات |خاص
بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي
قبل ما تربط فلوسك.. مقارنة بين الشهادات الثابتة والمتغيرة
تشكيل زد وبيراميدز في نهائي كأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد الرويسات ويوجه بغلق مجزر شرم الشيخ بعد عيدالأضحى

محافظ جنوب سيناء يتفقد الرويسات ويوجه بغلق المجزر بعد عيد الأضحى واستغلال الأصول وتوفير فرص عمل
محافظ جنوب سيناء يتفقد الرويسات ويوجه بغلق المجزر بعد عيد الأضحى واستغلال الأصول وتوفير فرص عمل
أ ش أ

 أجرى محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، جولة ميدانية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، يرافقه رئيس مدينة شرم الشيخ نادر علام، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات والوقوف على فرص التطوير والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مجزر شرم الشيخ، ووجّه باستمرار العمل به حتى عيد الأضحى المبارك، على أن يتم غلقه بالكامل عقب العيد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

كما تفقد المحافظ المنطقة المخصصة لإقامة إشغالات جديدة بالرويسات، موجهًا بدراسة طرحها بما يتيح توفير فرص عمل للحالات الإنسانية والمستحقين طبقًا للشروط والضوابط المنظمة، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق البعد الاجتماعي.

وشملت الجولة أيضًا تفقد هناجر الخردة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بها وتسليمها لمستحقيها وفق الضوابط القانونية، بما يضمن حسن استغلالها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما عاين المحافظ عددًا من المباني التي تم استردادها لصالح المحافظة وفقًا للقانون، وبحث أفضل سبل استغلالها بما يخدم أهالي المنطقة، مشيرًا إلى إمكانية تحويل بعضها إلى ورش للحرفيين وأصحاب المهن، إلى جانب تخصيص أجزاء منها كسكن إداري للعمال واستخدامات خدمية أخرى.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة، حرص المحافظة على الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شرم الشيخ.

محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال جولة ميدانية منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ رئيس مدينة شرم الشيخ نادر علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ترشيحاتنا

المتهم

كشف حقيقة ادعاء شخص بتواطؤ فردي شرطة مع جيرانه بالفيوم

الضحية

معلم الفيزياء من باب العلم إلى الإعدام.. جريمة أضاعت الإنسانية

المتهمون

كشف حقيقة تعدي سائق توك توك برفقته سيدتين على صاحب دراجة نارية في الشرقية

بالصور

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

فيديو

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد