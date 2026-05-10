رياح وأتربة في الطريق.. 7 محافظات مصرية في عين العاصفة الساعات المقبلة

أكد الدكتور محمد علي فهيم، أن مصر بدأت اعتبارًا من اليوم الأحد 10 مايو 2026، الدخول في مرحلة الصيف المناخي الحقيقي، وهو ما يسبق بداية الصيف الفلكي رسميًا، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل تحولًا واضحًا في طبيعة الطقس وتأثيراته على الإنسان والزراعة والإنتاج الحيواني.



وأوضح "فهيم" خلال تصريحات له، أن دخول هذه المرحلة لا يتعلق فقط بارتفاع درجات الحرارة، وإنما يشمل مجموعة من التغيرات المناخية المصاحبة، أبرزها زيادة الطاقة الحرارية والإشعاع الشمسي، وارتفاع حرارة الليل تدريجيًا، إلى جانب زيادة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

️ تغيرات مناخية

وأشار فهيم إلى أن خطورة الوضع الحالي لا تكمن في درجة الحرارة فقط، ولكن في ارتفاع شدة الإشعاع الشمسي مع اقتراب تعامد الشمس على مدار السرطان، ما يؤدي إلى زيادة الإجهاد الحراري على الإنسان والنبات.

ولفت إلى أن نفس درجات الحرارة في هذا التوقيت تختلف تأثيرًا عن الشهور السابقة مثل مارس وأبريل، نتيجة تغير زاوية سقوط أشعة الشمس وزيادة الطاقة المصاحبة لها، وهو ما يضاعف الإحساس بالحرارة ويزيد من الضغط على المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن النباتات تدخل في مرحلة “إجهاد حراري تدريجي”، خاصة في فترات الظهيرة، مع زيادة ما وصفه بـ”تنفس الظلام”، وهو ما يعني استهلاك النبات جزءًا أكبر من الطاقة المخزنة خلال النهار.

بيان الحالة الجوية اليوم في مصر

وبحسب ما تم رصده من بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33°م للعظمى

السواحل الشمالية: 28°م للعظمى

شمال الصعيد: 36°م للعظمى

جنوب الصعيد: 39°م للعظمى

وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا، بينما تكون معتدلة ليلًا، مع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا، ونشاط ملحوظ للرياح على بعض المناطق.



مناطق نشاط الرياح والأتربة



وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ من نشاط الرياح على عدد من المناطق، أبرزها:

بني سويف

الفيوم

المنيا

أسيوط

سوهاج

جنوب سيناء

خليج السويس

وأشار إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وفيما يخص الصحة العامة، دعا إلى الآتي:



تجنب التعرض المباشر للشمس من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا

الإكثار من شرب المياه والسوائل

عدم ترك الأطفال وكبار السن في أماكن سيئة التهوية

ارتداء غطاء للرأس أثناء العمل في الحقول

الحذر أثناء القيادة في الطرق الصحراوية وقت نشاط الرياح