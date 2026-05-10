تفاصيل الجائزة الكبرى للأفلام الوثائقية من الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين فيبريسي

أُعلن رسميًا عن إطلاق جائزة دولية جديدة تحمل اسم “الجائزة الكبرى للأفلام الوثائقية من الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين – فيبريسي” (FIPRESCI Documentary Grand Prix)، لتكريم أفضل فيلم وثائقي في العالم خلال العام الماضي، بناءً على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين من مختلف دول العالم.



وسيصبح مهرجان MDAG المقر الرسمي لهذه الجائزة، التي ستُمنح سنويًا ضمن فعاليات افتتاح ثاني أكبر مهرجان للأفلام الوثائقية في أوروبا، وأكبر حدث سينمائي في بولندا.



وضمّت لجنة التصويت جميع أعضاء الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (FIPRESCI)، الذين يمثلون أكثر من 50 فرعًا وطنيًا، إلى جانب أعضاء مستقلين من أكثر من 30 دولة إضافية، حيث وقع الاختيار في النسخة الأولى من الجائزة على فيلم “Fiume o morte!” للمخرج إيجور بيزينوفيتش.



وفي خطوة جديدة تعزز حضور النقد السينمائي داخل المهرجان، أعلن MDAG أيضًا عن استضافة لجنة تحكيم خاصة من “فيبريسي” مكوّنة من ثلاثة نقاد، ستمنح جائزتها الخاصة لأحد أفلام المسابقة الرسمية.



ومن المقرر الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة يوم 14 مايو خلال حفل توزيع الجوائز، وهي الأمسية نفسها التي ستشهد الكشف عن الفائز بالجائزة الكبرى للمهرجان “Bank Millennium Award”، والتي تُعد بوابة مهمة نحو أبرز الجوائز السينمائية العالمية.