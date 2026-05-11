بشرى للمواطنين.. الزراعة: فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام العيد مجانا

شيماء مجدي

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعيد الأضحي المبارك، ووجه علاء فاروق وزير الزراعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد وتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والشوارع ومعارض بيع الأضاحي، فضلاً عن أسواق اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض والحفاظ على صحة المواطنين، إضافة إلى توعية المواطنين بكيفية اختيار الأضاحي السليمة والتأكد من جودة اللحوم، إضافة إلى التوعية بأهمية الذبح بالمجازر والتي يتم إتاحتها للمواطنين بالمجان خلال أيام العيد، للحفاظ على البيئة وضمان جودة المذبوحات.

ولفت "فاروق" خلال تصريحات له،  إلى متابعة المجازر وأعمالها، ودعمها بالأطباء البيطريين للكشف على سلامة الذبائح قبل أعمال الذبح، حفاظاً على صحة المواطنين.

وأعلن وزير الزراعة، رفع الحالة القصوى بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلقة، ومديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي بالمحافظات، لاستقبال عيد الاضحى، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين والمتعاملين خلال أجازة العيد

وفي سياق متصل، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاعات الوزارة المعنية، بضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية والمجمدة والسلع الغذائية عبر شبكة منافذها التي تضم 600 منفذ ثابت ومتنقل منتشرة في كافة المحافظات، بمقرات مديريات الزراعة، والإصلاح الزراعي، ومراكز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية، بأسعار مخفضة، بنسب لا تقل عن  25% مقارنة بأسعار السوق المحلية، مع مراعاة التنوع في المنتجات بحيث تشمل اللحوم، البقوليات، الزيوت، وكافة مستلزمات العيد بجودة عالية ورقابة صارمة.

 توافر اللحوم بشكل متوازن على مستوى الجمهورية


ووجه وزير الزراعة، بالتنسيق أيضاً مع عدد من الشركات والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التوزيع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، خاصة في عواصم المحافظات والمناطق الريفية، بما يضمن توافر اللحوم بشكل متوازن على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى التنسيق الدائم والمستمر بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتوفير كافة الاحتياجات الغذائية للمواطنين خلال موسم الأضاحي، وضمان عدم وجود أي نقص في المعروض، سواء من اللحوم الحية أو المذبوحة

