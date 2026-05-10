نوتنجهام فورست يتعادل مع ضيفه نيوكاسل يونايتد

تعادل فريق نوتنجهام فورست مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب سيتي جراوند، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي

تقدم فريق نيوكاسل عبر لاعبه هارفي بارنيس في الدقيقة 74، وتعادل إليوت أندرسون لفريق نوتنجهام في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة يرفع نيوكاسل رصيده إلى 46 نقطة في المركز الـ13، بينما رفع نوتنجهام رصيده إلى 43 نقطة في المركز الـ15.

اقراء ايضا..فالنسيا يفوز على أتلتيك بلباو بهدف في الدوري الإسباني



فاز فريق فالنسيا على نظيره أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإسباني.









وجاء هدف فالنسيا الوحيد عن طريق عمر صادق في الدقيقة 72.

وشهدت الدقيقة 27، ضياع ركلة جزاء لفريق فالنسيا عن طريق هوجو دورو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أتلتيك بلباو المركز التاسع برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فريق فالنسيا في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.