قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ بالأزهر: حديث النفس لا يُحاسَب عليه الإنسان إلا في حالة واحدة
نهائي كاس مصر| بيراميدز يتقدم بهدف على زد في الشوط الأول
مصطفى كامل يعلن عن قرارات جديدة لدعم أعضاء نقابة الموسيقيين
إلغاء الدعوات المجانية.. الزمالك: حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي
صدى البلد يكشف تفاصيل تحركات الأهلي لإنهاء أزمة توروب ومفاوضات المدرب الجديد
مواعيد قطارات عيد الأضحى 2026 الإضافية إلى الصعيد كاملة
هجمة صيفية حارة .. تحذير عاجل من حالة الطقس لمدة 5 أيام
سعر الذهب في البحرين.. عيار24 بـ 57 دينارا
بحركات وإيحاءات غير لائقة.. القبض على صانعة محتوى تنشر فيديوهات خادشة للحياء
مسؤول عسكري أردني سابق يحذر من تصاعد التوتر في مضيق هرمز
نقيب الفلاحين: مصر الأولى عربيا في أعداد الحمير
شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون السياحة يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة

المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشئون السياحة
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشئون السياحة
محمد الإسكندراني

قام، اليوم، نيك آدمز المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، بجولة بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة.

يأتي ذلك خلال زيارة المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالية لمصر للمشاركة في الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، التي استضافتها مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون السياحة يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة

وكان في استقباله مصطفى صبحي مدير عام منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط، حيث رحب به واصطحبه في جولة شملت زيارة الكنيسة المعلقة، إحدى أقدم وأشهر الكنائس القبطية في مصر، والتي شُيدت فوق حصن بابليون، بالإضافة إلى كنيسة مار جرجس التي تضم المغارة التي احتمت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر.

وخلال الجولة، قدمت آمال لويس، مفتشة الآثار بالمنطقة، شرحاً لـ نيك آدمز استعرضت خلاله القيمة التاريخية والدينية والأثرية لمجمع الأديان، وما يعكسه من تنوع حضاري وثقافي فريد تتميز به مصر.

جدير بالذكر أن نيك آدمز كان قد شارك، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، في فعاليات الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)؛ حيث ألقى كلمة رئيسية تناولت ملامح المرحلة المقبلة لقطاع السياحة والسفر. 

كما شارك في جلسة حوارية حول آفاق النمو الجديدة لقطاع السفر والسياحة العالمي.
 

نيك آدمز المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون السياحة يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون السياحة منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة مجمع الأديان بمصر القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

ترشيحاتنا

عائلة حودة بندق

نور عيني وعمري كله.. حودة بندق يحتفل بعيد ميلاد ابنته داليدا

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

هدى المفتي ورحمة احمد

هدى المفتي لـ رحمة أحمد: كل سنة وأنتي طيبة يا ألذ وأشطر واحدة

بالصور

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد