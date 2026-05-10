قام، اليوم، نيك آدمز المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، بجولة بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة.

يأتي ذلك خلال زيارة المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالية لمصر للمشاركة في الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، التي استضافتها مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون السياحة يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة

وكان في استقباله مصطفى صبحي مدير عام منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط، حيث رحب به واصطحبه في جولة شملت زيارة الكنيسة المعلقة، إحدى أقدم وأشهر الكنائس القبطية في مصر، والتي شُيدت فوق حصن بابليون، بالإضافة إلى كنيسة مار جرجس التي تضم المغارة التي احتمت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر.

وخلال الجولة، قدمت آمال لويس، مفتشة الآثار بالمنطقة، شرحاً لـ نيك آدمز استعرضت خلاله القيمة التاريخية والدينية والأثرية لمجمع الأديان، وما يعكسه من تنوع حضاري وثقافي فريد تتميز به مصر.

جدير بالذكر أن نيك آدمز كان قد شارك، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، في فعاليات الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)؛ حيث ألقى كلمة رئيسية تناولت ملامح المرحلة المقبلة لقطاع السياحة والسفر.

كما شارك في جلسة حوارية حول آفاق النمو الجديدة لقطاع السفر والسياحة العالمي.

