حضور رسمي ورياضي رفيع المستوى في مقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة نهائي كأس مصر

حضر عدد من الشخصيات الرياضية رفيعة المستوى في مقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة نهائي كأس مصر.

فقد تواجد اللواء محمد أحمد خير الله، كبير الياوران، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية.

حضور رفيع المستوى

كما حضر اللقاء، خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وطارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وإيناس مظهر، عضوة مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، بجانب أنسي ساويرس، رئيس نادي زد، وممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز، وأحمد عبدالله، المدير التنفيذي بنادي زد.

كما شهد اللقاء حضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية منهم، عصام الحضري، مدير إدارة تطوير حراس المرمى باتحاد الكرة، وأحمد حسن "الصقر"، نجم المنتخب الأسبق، وحازم إمام، نجم المنتخب الوطني الأسبق، وخالد الغندور، نجم منتخب مصر الأسبق.