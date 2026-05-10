أحمد فهيم: «جعفر العمدة» غيّر مسيرتي الفنية وعرّف الجمهور بموهبتي

أكد الفنان أحمد فهيم أن مشاركته في مسلسل جعفر العمدة شكلت نقطة تحول مهمة في مشواره الفني، موضحًا أن شخصية “سيد” كانت السبب الحقيقي في وصوله إلى قطاع واسع من الجمهور بعد سنوات طويلة من الاجتهاد والعمل.

رحلة طويلة من السعي والتعب

وقال فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”، إن نجاح المسلسل كان بمثابة تعويض كبير له بعد رحلة طويلة من السعي والتعب، مشيرًا إلى أن العمل فتح له أبوابًا جديدة وحقق له الانتشار الذي كان يحلم به منذ بداية دخوله المجال الفني.

الاستمرار في التعلم

وأوضح أن هدفه منذ البداية كان تطوير نفسه فنيًا والاستمرار في التعلم حتى يحصل على فرصة حقيقية تُظهر إمكاناته وقدراته أمام المشاهدين، مؤكدًا أن “جعفر العمدة” كان العمل الذي حقق له هذا الحلم.

وأشار الفنان أحمد فهيم إلى سعادته بردود الفعل التي تلقاها من الجمهور، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه جاء نتيجة مجهود كبير بذله خلال التحضير للشخصية والعمل بشكل عام.

وحرص فهيم على توجيه الشكر للمخرج محمد سامي، والفنان محمد رمضان، إلى جانب الشركة المنتجة، معربًا عن أمله في أن تشهد أعماله المقبلة نجاحًا أكبر خلال الفترة القادمة.