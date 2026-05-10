إطلاق مبادرة "خطوة لقرية أفضل" لرفع كفاءة الخدمات بدمياط



عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسع بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لبدء تنفيذ مبادرة "خطوة لقرية أفضل"، والتي تستهدف إحداث طفرة نوعية سريعة في مستوى الخدمات الأساسية والبيئة الريفية بمختلف قرى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواءدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديري الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة، ورؤساء القرى.



وأكد "المحافظ" أن المبادرة تأتي كخطوة استباقية وتدخل عاجل لتطوير القرى المستهدفة لحين بدء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بها، بما يضمن استمرار جهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشددًا على أهمية التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع احتياجات الأهالي.



وتتضمن المبادرة تنفيذ جدول أعمال أسبوعي مكثف تلتزم به الوحدات القروية، يشمل التخلص الفوري من تجمعات المخلفات ورفع التراكمات العشوائية، وتطهير جسور الترع، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامة، وتسوية وتمهيد طريق أسبوعيًا لتحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.



كما تشمل المبادرة تنفيذ حملات دورية لرفع الإشغالات والتعامل مع المخالفات، فضلاً عن تكثيف أعمال التشجير والتجميل، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والبيئي للقرى.



وفي إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شددت التوجيهات على ضرورة المرور الميداني المستمر على الوحدات الصحية والمدارس والمرافق الخدمية، لمتابعة انتظام العمل وضمان تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب توفيق أوضاع المحال غير المرخصة وفقًا للقانون.



وفيما يتعلق بآليات المتابعة والتقييم، وجه "المحافظ" بضرورة توثيق جميع الأعمال المنفذة رقميًا وبالصور قبل التنفيذ وأثناءه وبعد الانتهاء منه، تحقيقًا لمعايير الشفافية والدقة في الأداء، حيث تتولى لجنة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة نائب محافظ دمياط أعمال المتابعة والتقييم اليومي من خلال لجان فرعية متخصصة وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.



وأكد محافظ دمياط على دعم الوحدات المحلية بمعدات وحدة التدخل السريع، مع فتح باب المشاركة أمام منظمات المجتمع المدني للمساهمة في جهود التطوير والتجميل، وتوثيق النماذج الإيجابية للتعاون المجتمعي بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز جهود التنمية المستدامة داخل القرى.

