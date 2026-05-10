محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات موسعة تُسفر عن تحرير 46 محضرًا

في استجابة فورية للشكاوى الواردة من المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة على أحد مخابز الخبز البلدي المدعم الكائن بأول شارع الشهيد أبو زهرة بمنطقة السلخانة القديمة بحي ثان طنطا، وذلك لفحص الشكوى الواردة بشأن مستوى الخدمة وانتظام العمل بالمخبز.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة التموينية بشارع الشهيد أبو زهرة عن تحرير 3 محاضر نقص وزن بمقادير 15 و11 و9 جرامات، إلى جانب تحرير محضرين لعدم وجود لوحة تشغيل، كما تم المرور على 5 مخابز أخرى بالشارع ذاته، وتبين انتظام العمل بها وعدم وجود مخالفات،كما أسفرت حملات سلامة الغذاء عن تحرير 10 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليبلغ إجمالي المحاضر المحررة بنطاق الحملة 15 محضرًا.

حملات تموينية

وفي بندر طنطا، أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 14 محضرًا شملت 12 محضر نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم نظافة،وفي مركز المحلة الكبرى، تم تحرير 10 محاضر تضمنت 6 مخالفات نقص وزن، و3 مخالفات عدم وجود لوحة تشغيل، ومحضر تصرف في 4 شكاير دقيق،كما شهد مركز كفر الزيات تحرير 7 محاضر شملت 5 مخالفات نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم نظافة.

ردع مخالفين

وبذلك يبلغ إجمالي المحاضر المحررة على مستوى المحافظة 46 محضرًا متنوعًا، مع استمرار الحملات اليومية على المخابز للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الفنية والاشتراطات الصحية، والتعامل اللائق مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمانًا لحسن انتظام منظومة الخبز البلدي المدعم.