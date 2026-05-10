تقديم 659 خدمة طبية وعلاجية لـ 261 مواطن بالقافلة الاستثنائية بدمياط

زينب الزغبي

قامت ادارة القوافل العلاجية بمديريه الصحه بدمياط،  بقيادة الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بدمياط  بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الاستثنائية بمركز التنمية الشبابية (الساحة الشعبية )، بمدينة دمياط، والتي استمرت لمدة يوم واحد  وذلك في اطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 واشتملت القافلة على عدد 3 00 عيادات، تضم تخصصات "الباطنة العامة، الأطفال، الجراحة العامة"، لخدمة أهالي دمياط،  وبالمشاركة مع ادارة المبادرات الرئاسية بقيادة د.دينا أبو صير مدير ادارة الرعاية الاساسية والمبادرات  تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار “١٠٠ مليون صحة”، وتم تقديم ٦٥٩ خدمة طبية وعلاجية  لـ ٢٦١ مواطن بالقافلة  .

  كما قامت فرق التثقيف الصحي بقيادة الدكتورة رشا رشوان مدير ادارة الاتصال الصحي بتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين ضمن فعاليات القافلة الاستثنائية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٦١ مواطن ، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية ، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، وفحص عدد 137 مواطن ضمن مبادرة "١٠٠ مليون صحة".

الطالبة ملك
محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

