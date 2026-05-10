برلمانية: التحول للسيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لتقليل فاتورة الوقود

أكدت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة؛ يمثل خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في تنفيذ خطط التحول الأخضر وترشيد الإنفاق العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن بدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من المركبات الحكومية؛ يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية لن ينعكس فقط على تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية؛ لكنه سيفتح المجال أيضًا أمام جذب استثمارات جديدة في مجالات التصنيع المحلي، والبنية التحتية لمحطات الشحن، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

إنشاء محطات الشحن السريع بمختلف المحافظات

وأشارت إلى أن الحكومة مطالبة بالتوسع في إنشاء محطات الشحن السريع بمختلف المحافظات، مع تقديم حوافز تشجع المواطنين والقطاع الخاص على الاتجاه للسيارات الكهربائية، بما يضمن نجاح خطة التحول وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية المرجوة.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الدولة تسير بخطوات متوازنة نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، مؤكدة أن دخول السيارات الكهربائية إلى أسطول الحكومة؛ سيمثل رسالة عملية تدعم ثقة المواطنين في هذا التوجه، وتشجع على الاعتماد على وسائل نقل أكثر كفاءة وأقل تكلفة على المدى الطويل.

الطالبة ملك
محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

