السيارات الكهربائية| متحدث الوزراء يكشف عن توجه عاجل لرئيس الحكومة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة خطة الحكومة للتحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار إستراتيجية تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن شهد الاجتماع حضور عدد من مسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ خطة التحول إلى النقل الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم انتشار السيارات الكهربائية في مصر.

وتابع أن رئيس الوزراء أشار الى أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.

اكمل أن تناول الاجتماع خطة تطوير البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، والتي تشمل التوسع في إنشاء محطات شحن سريعة وذكية، مع تصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام، بالإضافة إلى تعزيز الأنظمة الرقمية وتأمينها ضد المخاطر السيبرانية وفق معايير السلامة العالمية.