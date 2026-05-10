ماكرون في شوارع الإسكندرية.. رسائل أمان من قلب عروس المتوسط

مصر بلد الأمن والأمان.. لقطات مميزة لـ ماكرون وزوجته بشوارع الإسكندرية



انتشرت خلال الساعات الماضية لقطات مميزة من تواجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بمدينة الإسكندرية، حيث حرص في الصباح على ممارسة رياضة الجري، وبعد ذلك التقط بعض الصور مع المواطنين في الشوارع، في لفتة تعبر عن أن مصر بلد الأمن والأمان.

ونشرت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل مقطع فيديو متداول، يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يمارس رياضة الجري في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية وسط المواطنين.

الرئيس الفرنسي

وخطف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار خلال زيارته إلى مدينة الإسكندرية، بعدما ظهر وهو يمارس رياضة الجري في شوارع المدينة الساحلية وسط أجواء آمنة ومرحبة، في رسالة جديدة تؤكد مكانة مصر كواحدة من أكثر دول المنطقة استقرارًا وأمانًا.

الرئيس الفرنسي

وجاءت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الإسكندرية بالتزامن مع مشاركته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات افتتاح جامعة سنجور، الصرح الأكاديمي الدولي الذي يُعد أحد أبرز المؤسسات التعليمية الناطقة بالفرنسية في القارة الإفريقية، ويحظى بدور مهم في إعداد الكوادر الإفريقية في مجالات التنمية والإدارة والصحة والثقافة.

وشهدت المدينة حالة من الزخم الكبير بالتزامن مع الزيارة، حيث حرص المواطنون والسائحون على التقاط الصور التذكارية على كورنيش الإسكندرية، خاصة مع ظهور صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون في عدد من المناطق المطلة على البحر، إلى جانب المشاهد الحضارية التي عكست جمال المدينة وتاريخها العريق.

وتُعد جامعة سنجور من المؤسسات الأكاديمية الدولية البارزة التي تأسست تحت مظلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتتخذ من الإسكندرية مقرًا لها منذ عام 1990، حيث لعبت دورًا محوريًا في دعم التعاون العلمي والثقافي بين مصر والدول الإفريقية والفرنكوفونية، كما ساهمت في تخريج آلاف الكوادر المتخصصة من مختلف دول القارة.

وتعكس هذه الزيارة الدولية المهمة المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الإسكندرية على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها مدينة تجمع بين التاريخ والثقافة والانفتاح الحضاري، فضلًا عن كونها واجهة سياحية واقتصادية وتعليمية بارزة على ساحل البحر المتوسط

وفي وقت سابق نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مقطع فيديو يوضح قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باصطحاب الرئيس الفرنسي في جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية.

وقد التقط عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية صورا تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تجولهما على كورنيش الإسكندرية عقب افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور.

وخلال الجولة التي شملت الكورنيش ومنطقة قلعة قايتباي، فوجئ الرئيسان بتجمع عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معهما.

واستقبل المواطنون الرئيسين بحفاوة كبيرة، وسط حالة من الترحيب والحب، مرددين هتافات للرئيس السيسي: “بنحبك يا ريس.. ربنا يخليك لينا”.

الرئيس الفرنسي ماكرون يمارس تمارين رياضية في شوارع الإسكندرية.. صور



ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع الإسكندرية وهو يواصل ممارسة الرياضة، حيث رُصد وهو يؤدي تمرين “plank elbow” خلال جولة صباحية له بالمحافظة.

ويأتي ذلك بعد ظهوره في وقت سابق وهو يمارس رياضة الركض في شارع خالد بن الوليد، ضمن زيارة رسمية شملت جولات متعددة في المدينة الساحلية

وانتشر خلال الدقائق الماضية فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «بلد الأمن والأمان»، يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته خلال استكمال جولتهما في مدينة الإسكندرية، عبر ممارسة رياضة الجري في شوارع المدينة وسط المواطنين.





حاجة تشرح القلب| مفيدة شيحة: زيارة ماكرون للإسكندرية تعكس صورة مبهجة عن مصر



علّقت الإعلامية مفيدة شيحة على الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة الإسكندرية، مؤكدة أن المشاهد المنتشرة من الزيارة حملت حالة من البهجة والتفاؤل.

مشاهد زيارة الرئيس الفرنسي تبرز حالة الأمان في مصر

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن ظهور ماكرون وهو يتجول ويجري في شوارع الإسكندرية صورة إيجابية عن الأمان والاستقرار في مصر، مضيفة: «الفيديوهات من امبارح وهو في إسكندرية حاجة تشرح القلب».

وخلال حلقة برنامج «الستات» المذاع على قناة النهار، أشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن تفاعل المصريين مع الزيارة كان مميزًا ويعكس حبهم للوطن، قائلة إن أغنية «يامصر» تعبر عن واقع حقيقي لشعب لا مثيل له في الانتماء والدعم لبلده.

لفتت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى حالة الود الواضحة بين الرئيسين، موضحة أن ماكرون أبدى سعادته بالزيارة وحرص على محاولة التحدث باللهجة المصرية، وهو ما يعكس تقديرًا متبادلًا بين الجانبين.