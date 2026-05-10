أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا والنرويج تتفقان على الإنتاج المشترك لقذائف مدفعية عيار 155 ملم

أ ش أ

 أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن أوكرانيا والنرويج اتفقتا على الإنتاج المشترك لقذائف مدفعية بعيدة المدى عيار 155 ملم.

وقال زيلينسكي -في خطابه المسائي-: "يتحدث جنودنا على خط المواجهة، في جميع ألوية القتال تقريبا عن الحاجة إلى مدفعية بعيدة المدى - قذائف مدفعية بعيدة المدى. إذ تتسع رقعة القتال، ويظل استخدام الطائرات المسيرة بجميع أنواعها أولوية. لكن الجنود أنفسهم يؤكدون الحاجة إلى المدفعية، وتحديدا المدفعية بعيدة المدى".

وأضاف أن أوكرانيا أبرمت الآن "اتفاقية جديدة وقوية للغاية مع النرويج: سنبدأ الإنتاج المشترك لقذائف مدفعية بعيدة المدى عيار 155 ملم - وهو نوع الذخيرة الذي نحتاجه تحديدا".

وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق، إن إجمالي دعم النرويج في إطار برنامج PURL يتجاوز 1.2 مليار دولار، مما يجعله أكبر مساهمة بين الدول المشاركة.

