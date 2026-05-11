دهب تحتضن احتفالية دولية كبرى.. مرور عام على افتتاح أول ناد يوناني بجنوب سيناء

تستعد مدينة دهب لاستقبال احتفالية دولية كبرى يوم 16 مايو الجاري، بمناسبة مرور عام على افتتاح النادي اليوناني، أول نادٍي يوناني بمحافظة جنوب سيناء وثاني نادٍي يوناني على مستوى الجمهورية، في حدث يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان، ويؤكد المكانة السياحية والثقافية المتنامية لمدينة دهب.

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية بحضور رفيع المستوى يضم اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء السابق، إلى جانب السفير اليوناني بالقاهرة، والسفير القبرصي، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية والدينية البارزة.

وقال توني كازامياس، رئيس النادي اليوناني بمدينة دهب، إن الاحتفال سيشهد مشاركة الأنبا سيميون بابادوبولوس مطران دير سانت كاترين ورئيس أساقفة سيناء، بالإضافة إلى الملحق الثقافي والسياحي لدولة اليونان في مصر، ورؤساء الجاليات اليونانية والقبرصية، وعدد من أعضاء البرلمان اليوناني، إلى جانب ممثلي الجالية اليونانية في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف أن الحفل يتضمن عروضًا فلكلورية وفنية لفرق يونانية ومصرية، تقدم لوحات تراثية تعكس التناغم الثقافي والحضاري بين الشعبين المصري واليوناني، في أجواء احتفالية تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.

ويحظى النادي اليوناني بمدينة دهب بأهمية خاصة، بعدما أصبح نقطة التقاء للجاليات اليونانية في مصر، ومنصة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، فضلًا عن دوره في الترويج للسياحة الدينية والثقافية، خاصة الرحلات السياحية المشتركة بين مدينتي دهب وسانت كاترين، وزيارات دير سانت كاترين، أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية في العالم.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار تنامي العلاقات المصرية اليونانية خلال السنوات الأخيرة، في ظل التعاون المشترك بمجالات السياحة والاستثمار والثقافة والطاقة، بما يعزز من مكانة جنوب سيناء كوجهة عالمية للسياحة والتواصل الحضاري بين الشعوب.