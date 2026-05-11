نورين حازم عمر تكشف كواليس عملها مع كبار النجوم في صاحبة السعادة

حلت الطفلة الموهوبة نورين حازم عمر، ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة DMC، في حلقة استثنائية سلطت الضوء على المواهب الصغيرة التي بدأت تشق طريقها بثبات داخل الوسط الفني.

وخلال اللقاء، تحدثت نورين بعفوية وثقة عن أبرز محطاتها الفنية، الأمر الذي حظي بتفاعل واسع من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

مسيرة فنية متنوعة رغم صغر سنها

استعرضت نورين حازم عمر خلال الحلقة مجموعة من الأعمال الدرامية التي شاركت فيها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها خاضت تجارب مختلفة في أكثر من نوع درامي.

وأشارت إلى مشاركتها في مسلسلات «وتقابل حبيب»، و«اللون الأزرق»، و«فرصة أخيرة»، إلى جانب ظهورها في الأعمال الوثائقية ضمن سلسلة «ساعة وتاريخه».

وأظهرت الطفلة الموهوبة قدرة كبيرة على تذكر تفاصيل شخصياتها والأجواء التي صاحبت التصوير، كما تحدثت عن شغفها بالتمثيل منذ بداياتها الأولى، مؤكدة أن كل تجربة جديدة تمنحها خبرة مختلفة تساعدها على تطوير موهبتها الفنية.

التعاون مع نجوم الصف الأول

وكشفت نورين عن سعادتها الكبيرة بالوقوف أمام عدد من أبرز نجوم الفن في مصر، حيث شاركت في أعمال جمعتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد رزق.

كما تحدثت بفخر عن تجسيدها دور حفيدة الفنان أحمد بدير في أحد الأعمال الوثائقية، إضافة إلى مشاركتها مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل «علي كلاي»، إلى جانب تعاونها مع الفنانة عايدة رياض، التي وصفتها بأنها تتمتع بروح طيبة وتعامل راقٍ داخل كواليس التصوير.