لا يعجبني.. ترامب يعلن رسميا رفض الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، رفضه للرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي، مؤكدا أنه "لا يعجبه" ومرفوض تماما.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": “لقد قرأت للتو رد ما يُسمى بـ”ممثلي" إيران. لا يُعجبني هذا الرد، بل هو مرفوض تماما! شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".





جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران سلمت ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسيط الباكستاني.





وأكد مسؤولون باكستانيون مشاركون في المحادثات أنهم تلقوا الرد الإيراني وأرسلوه إلى الولايات المتحدة.