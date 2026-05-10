وزير الاتصالات: مصر وجهة عالمية للتعهيد ومركز إقليمي للبحث والتطوير

التقى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كيفن مورفي، رئيس شركة إريكسون Ericsson في شمال الشرق الأوسط، بحضور داليا مرعب رئيس شركة إريكسون مصر، لبحث التوسع في حجم أعمال الشركة في مصر، إلى جانب التعاون في مجالات تكنولوجيات الشبكات، وبناء القدرات الرقمية.

تناول اللقاء التعاون في تنظيم عدد من ورش العمل والمنتديات المتخصصة لمناقشة تطور تكنولوجيات الاتصالات، كما تم بحث فرص دعم برامج بناء القدرات الرقمية، إلى جانب دراسة إنشاء أكاديميات تدريب متخصصة ومعامل للتدريب التطبيقي، وتطوير محتوى تقني للتدريب العملي والتطبيقي يُتاح عبر المنصات الرقمية التابعة لجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تشجيع الشركات العالمية على التوسع في أعمالها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركة إريكسون العالمية في مجالات التكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في نقل الخبرات ودعم جهود التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب اعداد كوادر رقمية قادرة على مواكبة التطورات العالمية.



واستعرض كيفن مورفي رئيس شركة إريكسون في شمال الشرق الأوسط أنشطة الشركة في مصر، مشيرا إلى أن الشركة لديها مركزًا للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي يعني بتطوير الحلول من مرحلة النماذج الأولية وحتى المنتج الكامل، موضحا أن هذا المركز مقره مصر ويشهد نموًا متواصلًا، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الوزارة؛ مضيفًا أن نسبة كبيرة من كوادر الشركة في مصر تعمل في مجال التعهيد، مع دعم مختلف أسواق المنطقة انطلاقًا من مصر، لافتا إلى تاريخها الممتد في السوق المصري منذ 129 عامًا، و150 عامًا على المستوى العالمي.

كما تطرق اللقاء إلى تعاون الشركة مع جامعة مصر للمعلوماتية في تنفيذ برامج لبناء القدرات والتوظيف. وتم بحث إعداد إطار لمذكرة تفاهم مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، بما يدعم مجالات التعاون المشترك.

حضر الاجتماع المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

كما حضر عبر تقنية الفيديوكونفرنس المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و المهندس سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.