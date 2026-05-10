مصادر: خطة لإنشاء بنية أساسية للاتصالات بـ160 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة عن توجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإبرام اتفاق مع إحدى شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المحلي، بهدف تنفيذ مشروع لإنشاء البنية الأساسية للاتصالات في 16 طريقًا استراتيجيًا و8 مناطق تعاني ضعف الخدمات.

وأوضحت المصادر أن مدة التعاقد المرتقبة تصل إلى خمس سنوات، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 160 مليون جنيه، ضمن خطة تستهدف تحسين جودة الشبكات وتوسيع نطاق التغطية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مواصلة دعم نمو القطاع، بعدما نجح في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 3.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، في ظل تزايد ثقة الشركات العالمية بالسوق المصرية.

كما تعمل الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، التي توفر حاليًا نحو 220 خدمة إلكترونية يستفيد منها قرابة 11.5 مليون مستخدم، مع خطة لإضافة 50 خدمة جديدة خلال عام 2026، في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.