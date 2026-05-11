8 جامعات و220 مشارك.. جامعة العاصمة تستضيف التصفيات الإقليمية لرالي ريادة الأعمال

في إطار حرص جامعة العاصمة على دعم الابتكار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ينظم مكتب الحاضنات التكنولوجية التصفيات الإقليمية لرالي مصر لريادة الأعمال بالتعاون مع مركز الابتكار و ريادة الاعمال بالأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا.

مشاركة واسعة من الجامعات والفرق

الفعالية تقام بإشراف إيهاب عبد الرؤوف، المشرف الأكاديمي لبرنامج رالي مصر بجامعة العاصمة ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، حيث فاز رالي العاصمة بتنظيم التصفيات الإقليمية، ويشهد مشاركة متميزة من 8 جامعات على مستوى إقليم القاهرة، و19 فريقاً ريادياً، وأكثر من 220 مشاركاً، إلى جانب 30 عضو هيئة تدريس ما بين محاورين ومتحدثين ومشرفين.

فعاليات متنوعة في مجمع الفنون والثقافة

يقودها خبراء متخصصون، بالتوازي مع جلسات بحثية عن برنامج التوجيه المتخصص لرواد الأعمال الذي تطلقه حاضنة Biocluster، باكاديمية البحث العلمي التابعه للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية " إنطلاق "إضافة إلى جلسة حوارية عن استشراف المستقبل في الصناعة و التكنولوجيا والاستدامة.

منصة للإبداع والاستدامة

هذه الفعالية تمثل منصة حيوية لعرض الأفكار الريادية، وتبادل الخبرات، وبناء جسور تعاون بين الجامعات المختلفة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز فرص الاستدامة في الصناعة.