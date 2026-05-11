مصدر إيراني يهاجم ترامب: خططنا لا تصاغ لإرضاء واشنطن

قلل مصدر إيراني مطلع، في تصريحات نقلتها وكالة وكالة تسنيم، من أهمية موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض للرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مؤكداً أن “رد فعل ترامب لا يهم”، وأن عدم رضاه عن أي خطة “غالباً ما يكون دليلاً على أنها أفضل”.

وأضاف المصدر أن “لا أحد في إيران يعمل على صياغة خطط بهدف إرضاء الرئيس الأمريكي”، في إشارة إلى تمسك طهران بمواقفها خلال المفاوضات الجارية.

وكان ترامب قد أعلن رفضه الكامل للرد الإيراني، قائلاً عبر منصة “تروث سوشيال” إنه اطلع على رد ما وصفهم بـ”ممثلي إيران”، مضيفاً: “لا يعجبني هذا الرد، بل هو مرفوض تماماً”.

وفي سياق متصل، كشف ترامب أنه ناقش الرد الإيراني مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي وصفه بـ”الودي للغاية”، بحسب ما أورده موقع أكسيوس.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المحادثات تناولت تطورات الملف الإيراني والمبادرة الأميركية المطروحة، مؤكداً أن العلاقة مع نتنياهو “جيدة للغاية”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إدارة المفاوضات مع طهران “مسؤوليته المباشرة”.

ولم يوضح ترامب ما إذا كانت واشنطن ستواصل المسار الدبلوماسي مع إيران أو ستتجه نحو خيارات أكثر تصعيداً، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة بشأن مستقبل الأزمة.