إعادة دور أندية الأدب التنويري والثقافي إلى سابق عهدها بالمحافظات

ندوة ثقافية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أقام  نادي الأدب ببني سويف برئاسة الشاعر المعروف وليد ثابت  رئيس نادي أدب بني سويف أمسية فكرية وإبداعية للشاعر والناقد عيد عبدالحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، تحت عنوان المجلات الثقافية.. النوستالجيا وتحديات الرقمنة. 

أدار  اللقاء الشاعر مجدي صالح، والشاعر وليد ثابت رئيس نادي ادب بني سويف، وبحضور مبدعي وأدباء المحافظة .


وأكد الشاعر عيد عبد الحليم، أهمية إعادة دور أندية الادب التنويري والثقافي الي سابق عهدها بالمحافظات فهي  تلعب  دوراً محورياً في الحياة الثقافية والأدبية على مستوى الأقاليم وهي تهدف إلى طرح رؤى أدبية نقدية، وتبادل الخبرات بين الأدباء الشباب والمحترفين.

وتحدث عبدالحليم في اللقاء عن المجلات الثقافية ودورها في الارتقاء بالوعي باعتبارها أحد الروافد المهمة لتطوير الفكر الإنساني، وتقديم المواهب الإبداعية، ومحطة مهمة لتلاقي الأفكار والرؤى التنويرية.


كما تحدث عبدالحليم عن تجربته الإبداعية في الشعر والمسرح والنقد الأدبي، وكذلك تجربته في العمل الصحفي، خاصة الصحافة الثقافية خلال ثلاثين عاما، خاصة في  فترة رئاسته لتحرير مجلة أدب ونقد، رئاسته للقسم الثقافي والفني لجريدة الأهالي لأكثر من عشرين عاما، قدم من خلالهما مئات المبدعين الذين يتواجدون على الساحة الإبداعية.


جدير بالذكر أن عيد عبدالحليم، قد صدر له أكثر من ثلاثين كتابا منها  دواوين شعرية مثل ظل العائلة، وتحريك الأيدي وحبر أبيض، ويدي المبصرة ومزرعة السلاحف، وغيرها وكتب نقدية وفكرية منها الشعر النسائي في مصر، والمسرح البديل في العالم العربي، وضحايا حريق الفن، الجيل المفقود في مسرح بني سويف، التنوع الثقافي، دراما التحولات بين الشرق والغرب، مقاهي الصفوة والحرافيش وغيرها.


وحصل عيد عبدالحليم على عدة جوائز منها جائزة أفضل ديوان شعري في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2025، وجائزة توفيق الحكيم في المسرح، وجائزة افضل ديوان من الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2008.
وتم تكريمه في عدد من المهرجانات الشعرية على مستوى العالم، وترجمت أعماله لعدة لغات وتم تدريسها في عدد من الجامعات العالمية

