عمرو دياب يتصدر عربيا ويقتحم قائمة أقوى الفنانين رقميا في العالم

واصل الفنان عمرو دياب تعزيز حضوره العالمي بعدما صعد إلى المركز 151 عالمياً في تصنيف “Global Digital Artist Ranking” الصادر عن موقع Kworb، ليصبح الفنان العربي الأعلى تواجداً في القائمة، متفوقاً على عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين مثل Beyoncé وMaluma وEminem وفرق عالمية مثل The Rolling Stone و Nirvana.

ويُعد تصنيف “Global Digital Artist Ranking” واحداً من أبرز المؤشرات الرقمية التي تقيس قوة وحضور الفنانين عالمياً عبر مختلف المنصات الموسيقية، حيث يعتمد على تحليل الأداء الرقمي بشكل مستمر من خلال بيانات منصات كبرى مثل Spotify وApple Music وiTunes وYouTube وShazam، إضافة إلى حجم الانتشار والاستماع في مختلف دول العالم.

ويكتسب الإنجاز أهمية أكبر بالنظر إلى أن التصنيف لا يحتسب أرقام الاستماع الخاصة بمنصة أنغامي، رغم أن عمرو دياب يُعد الفنان الأكثر استماعاً على المنصة بأكثر من 3 مليارات استماع، وهو ما يعكس حجم حضوره الرقمي الحقيقي في المنطقة، ويؤكد استمرار تفوقه كأكثر فنانين الشرق الأوسط تأثيرا في العالم.