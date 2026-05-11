قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب جزر فيجي
دعاء السفر للحج مكتوب كاملا.. أفضل الأدعية المستحبة أثناء ذهابك لبيت الله الحرام
تراجع جماعي.. أسعار العملات العربية في مصر
بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
رولز رويس كولينان تظهر بتعديلات جديدة من MANSORY.. صور
فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتانا
لا وعود ولا ضمانات.. نتنياهو يكشف ما دار في محادثاته مع ترامب حول إيران
موقف محمد عبد المنعم.. الأهلي يترقب واللاعب يتمسك بأوروبا
عيد الأضحى 2026.. هل يجوز الاشتراك في شراء خروف الأضحية؟
سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر صوت قوي للتعاون والتفاهم
بينها أقل من أجرة التوك توك.. أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الآخيرة
نتنياهو يفتح جبهة اتهامات جديدة: الصين دعمت برنامج الصواريخ الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نظارات ذكية توثق محاولة ابتزاز علنية وتفتح ملف الخصوصية من جديد

نظارات ذكية
نظارات ذكية
احمد الشريف

سجلت عدسات إحدى النظارات الذكية واقعة غريبة أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت كاميرا الجهاز محاولة سيدة "ابتزاز" شاب والحصول منه على مبالغ مالية دون وجه حق، مما أعاد إلى الواجهة التساؤلات المعقدة حول حدود الخصوصية واستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء كأداة قانونية للتوثيق.

تفاصيل واقعة الابتزاز الموثقة

أظهر مقطع الفيديو المتداول، والذي التقطه شاب كان يرتدي نظارة ذكية مزودة بكاميرا خفية، مواجهة مباشرة مع سيدة طالبت بمال مقابل "السماح له" بالتواجد في مكان عام. 

ونجحت النظارة في رصد أدق التفاصيل الصوتية والبصرية للمقايضة التي جرت بين الطرفين، وهو ما وضع السيدة في موقف قانوني حرج بعد انتشار الفيديو، حيث تحولت التكنولوجيا هنا من أداة للترفيه إلى "شاهد عيان" لا يقبل التشكيك.

النظارات الذكية والقانون

أثارت الواقعة انقساماً قانونياً وأخلاقياً حول مشروعية التسجيل للآخرين دون علمهم في الأماكن العامة، فبينما يرى البعض أن هذه النظارات هي وسيلة الحماية المثالية ضد جرائم الابتزاز والاعتداء، يحذر خبراء الخصوصية من تحول المجتمع إلى "ساحة مراقبة مفتوحة" يصعب فيها التمييز بين التوثيق الشرعي والتجسس. 

وتتزايد هذه المخاوف مع تطور تصميمات النظارات لتشبه النظارات التقليدية تماماً، مما يجعل اكتشاف الكاميرا أمراً شبه مستحيل للطرف الآخر.

مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء

تستعد كبرى شركات التقنية مثل "ميتا" و"جوجل" و"أبل" لضخ المزيد من الأجهزة القابلة للارتداء في الأسواق، وهو ما ينذر بزيادة مثل هذه الوقائع التي قد تضطر الحكومات إلى سن تشريعات جديدة تنظم استخدام "الكاميرات الخفية" في الأجهزة الذكية. 

ويرى محللون أن هذه الأجهزة ستغير قريباً قواعد الإثبات الجنائي في المحاكم، حيث ستصبح الفيديوهات المسجلة عبر النظارات الذكية دليلاً قاطعاً في القضايا المدنية والجنائية على حد سواء.

تؤكد هذه الواقعة أن النظارات الذكية لم تعد مجرد صيحة تقنية، بل أصبحت وسيلة قوية لتغيير موازين القوى في التعاملات اليومية، ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على الأمان الشخصي دون انتهاك حقوق الآخرين في الخصوصية، وهو التوازن الذي سيحدده المشرعون والشركات المصنعة في القريب العاجل.

نظارات ذكية منصات التواصل الاجتماعي كاميرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

أصحاب المعاشات

لجنة برلمانية توصي بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بجميع البنوك

استثمار فاخر.. كيف تحولت المقابر في مصر إلى سوق بملايين الجنيهات؟

مقابر الـVIP تغزو السوق .. كومباوندات فندقية لرفاهية ما بعد الموت والأسعار مفاجأة

ترشيحاتنا

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد