نظارات ذكية توثق محاولة ابتزاز علنية وتفتح ملف الخصوصية من جديد

سجلت عدسات إحدى النظارات الذكية واقعة غريبة أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت كاميرا الجهاز محاولة سيدة "ابتزاز" شاب والحصول منه على مبالغ مالية دون وجه حق، مما أعاد إلى الواجهة التساؤلات المعقدة حول حدود الخصوصية واستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء كأداة قانونية للتوثيق.

تفاصيل واقعة الابتزاز الموثقة

أظهر مقطع الفيديو المتداول، والذي التقطه شاب كان يرتدي نظارة ذكية مزودة بكاميرا خفية، مواجهة مباشرة مع سيدة طالبت بمال مقابل "السماح له" بالتواجد في مكان عام.

ونجحت النظارة في رصد أدق التفاصيل الصوتية والبصرية للمقايضة التي جرت بين الطرفين، وهو ما وضع السيدة في موقف قانوني حرج بعد انتشار الفيديو، حيث تحولت التكنولوجيا هنا من أداة للترفيه إلى "شاهد عيان" لا يقبل التشكيك.

النظارات الذكية والقانون

أثارت الواقعة انقساماً قانونياً وأخلاقياً حول مشروعية التسجيل للآخرين دون علمهم في الأماكن العامة، فبينما يرى البعض أن هذه النظارات هي وسيلة الحماية المثالية ضد جرائم الابتزاز والاعتداء، يحذر خبراء الخصوصية من تحول المجتمع إلى "ساحة مراقبة مفتوحة" يصعب فيها التمييز بين التوثيق الشرعي والتجسس.

وتتزايد هذه المخاوف مع تطور تصميمات النظارات لتشبه النظارات التقليدية تماماً، مما يجعل اكتشاف الكاميرا أمراً شبه مستحيل للطرف الآخر.

مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء

تستعد كبرى شركات التقنية مثل "ميتا" و"جوجل" و"أبل" لضخ المزيد من الأجهزة القابلة للارتداء في الأسواق، وهو ما ينذر بزيادة مثل هذه الوقائع التي قد تضطر الحكومات إلى سن تشريعات جديدة تنظم استخدام "الكاميرات الخفية" في الأجهزة الذكية.

ويرى محللون أن هذه الأجهزة ستغير قريباً قواعد الإثبات الجنائي في المحاكم، حيث ستصبح الفيديوهات المسجلة عبر النظارات الذكية دليلاً قاطعاً في القضايا المدنية والجنائية على حد سواء.

تؤكد هذه الواقعة أن النظارات الذكية لم تعد مجرد صيحة تقنية، بل أصبحت وسيلة قوية لتغيير موازين القوى في التعاملات اليومية، ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على الأمان الشخصي دون انتهاك حقوق الآخرين في الخصوصية، وهو التوازن الذي سيحدده المشرعون والشركات المصنعة في القريب العاجل.