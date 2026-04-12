صور «آرتيميس 2» تعيد حكاية القمر بعدسة رقمية وتُجدّد أيقونات «أبولو».. تفاصيل

كشفت منصة The Conversation، اعتمادًا على تحليل مؤرخ متخصص في تاريخ الفضاء، أن رحلة مهمة Artemis II المأهولة حول القمر لم تكن مجرد عودة بشرية إلى جوار القمر بعد أكثر من 50 عامًا، بل كانت أيضًا مشروعًا بصريًا ضخمًا استخدمت فيه ناسا أحدث تقنيات التصوير لرواية القصة كاملة بالصور وتحديث عدد من أشهر لقطات برنامج أبولو الكلاسيكية.

وأوضحت المنصة أن آلاف الصور الرقمية التي التقطها رواد الفضاء خلال المهمة أصبحت الآن في حوزة ناسا، لتشكل أرشيفًا بصريًا جديدًا يكمل ما بدأه برنامج أبولو في السبعينيات، لكنه هذه المرة بجودة كاميرات حديثة وهواتف ذكية منتشرة في الحياة اليومية.

تدريب خاص لرواد آرتيميس على التصوير

أشارت The Conversation إلى أن طاقم Artemis II، المكوّن من ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا هاموك كوك وجيريمي هانسن، خضع لتدريب مكثف على التصوير قبل الإقلاع، شمل التعامل مع كاميرات رقمية احترافية من طراز Nikon D5 بالإضافة إلى هواتف آيفون حملوها معهم إلى المدار القمري.

وأوضحت المقالة أن وجود هواتف ذكية قادرة على التقاط صور عالية الجودة بالقرب من القمر يمثل فارقًا كبيرًا عن حقبة أبولو، التي اعتمدت على كاميرات فيلمية تحمل أشرطتها ويحمض الفيلم بعد العودة للأرض.

وأكد الكاتب أن هذا الدمج بين كاميرات احترافية وهواتف استهلاكية أتاح للطاقم التقاط صور تبدو مألوفة للمشاهد العادي، لأنها قريبة في أسلوبها مما يراه يوميًا على شبكات التواصل الاجتماعي، رغم أن موضوعها هو الفضاء العميق والقمر، وهو ما يعطي الصور إحساسًا قويًا بـ«الواقعية» في زمن تنتشر فيه الصور المزيفة المنتَجة بـ الذكاء الاصطناعي.

إعادة تصوير «أيقونات أبولو» من زوايا جديدة

أوضحت المقالة أن ناسا تعمدت الاستفادة من خبرة عقود من تصوير الفضاء، فوجهت طاقم Artemis II لتكرار بعض اللقطات الشهيرة التي التُقطت خلال حقبة أبولو، مثل صور الأرض فوق أفق القمر (Earthrise)، لكن من زوايا ومسارات جديدة.

وأشارت إلى أن مسار مركبة أوريون حول القمر في Artemis II مرّ على ارتفاع ومسافة مختلفين عن مهمات أبولو، ما أتاح للطاقم التقاط ما يشبه «غروب الأرض» (Earthset)، أي لحظة اختفاء قرص الأرض خلف الأفق القمري بدل ظهوره، في قلب بصري جديد لصورة Earthrise الشهيرة من أبولو 8.

وذكرت The Conversation أن الصور الأولى التي نشرتها ناسا من المهمة، ومنها لقطة للهلال الأرضي الرفيع فوق الجانب البعيد المظلم من القمر، جرى وضعها مباشرة في سياق مقارنة مع صور أبولو على مواقع ناسا وشبكات التواصل، في محاولة لإظهار استمرارية السرد البصري من جيل فضائي إلى آخر.

كاميرات في نوافذ أوريون وبث مباشر من المدار القمري

أشارت المقالة إلى أن مركبة أوريون في Artemis II جاءت مجهزة بست نوافذ، خمسة منها مزودة بكاميرات فيديو للبث الحي، سمحت بتوثيق المناورة القمرية من عدة زوايا دون الاعتماد فقط على ما يلتقطه رواد الفضاء بعدساتهم.

وأوضحت أن المسار الذي سلكته المركبة حول القمر، والذي تجاوز في مداه ما وصلته بعثات أبولو، منح الطاقم مجال رؤية أوسع لسطح القمر في لقطة واحدة، ما أتاح لقطات جديدة لسطحه الجبلي والحفر العميقة من ارتفاعات متفاوتة.​

ولفت الكاتب إلى أن هذه المرة لم تعد الصور حبيسة أرشيف مغلق لسنوات؛ فالإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي سمحت بنشر صور ومقاطع Artemis II إلى الجمهور بسرعة، لتتحول بعض اللقطات إلى أيقونات جديدة في غضون أيام، مع تداول واسع لصور مثل Earthset ولقطات الكسوف الشمسي من الفضاء.​

كسوف شمسي من الفضاء وأرشيف بصري يتجاوز أبولو

أكدت The Conversation أن واحدة من أكثر اللحظات تميزًا في رحلة Artemis II كانت تصوير كسوف شمسي كامل من الفضاء في 6 أبريل 2026، حين مر القمر بين الشمس والأرض، فبدت الشمس كحلقة من الضوء تحيط بقرص مظلم، في مشهد وصفه الكاتب بأنه «واحد من أكثر الصور قوة في الربط بين ذاكرة أبولو ورؤية آرتيميس».

وأوضح أن التقاء هذه اللحظة مع إعادة إنتاج لقطات أبولو من زوايا جديدة يعطي مهمة Artemis II قيمة رمزية، باعتبارها جسرًا بصريًا بين الجيل الذي رأى أول هبوط على القمر والجيل الذي يرى اليوم عودة البشر إلى جواره.​

وأشار المقال إلى أن سعة بطاقات الذاكرة الرقمية المستخدمة على متن أوريون تعني أن عدد صور Artemis II سيتجاوز بسهولة قرابة أربعة آلاف صورة التقطها رواد أبولو 17، آخر مهمة مأهولة إلى سطح القمر في 1972، وأن هذه الصور ستُنشر تدريجيًا في قواعد بيانات ناسا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

واختتم الكاتب بالتأكيد على أن أرشيف Artemis II البصري لن يكون مجرد توثيق تقني، بل مادة غنية للباحثين والمؤرخين والجمهور لفهم كيف تغيّرت نظرتنا للفضاء بين زمن الفيلم الأبيض والأسود وعصر العدسة الرقمية والهاتف الذكي.