فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

توجد عدة أنواع من فيتاميناتB المهمة لصحة الجسم، لكن هناك 3 أنواع تُعد من الأكثر أهمية، وهي: فيتامين B6، وفيتامين B12، وحمض الفوليك.

فيتامين B6 يُعرف أيضًا باسم “البيريدوكسين”، ويؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على كفاءة وظائف الدماغ، كما يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة فيما يُعرف بعملية الأيض.

ورغم أهميته، فإن الحصول على كميات كبيرة منه دفعة واحدة قد يسبب آثارًا سامة.

لذلك يُفضل الحصول عليه من المصادر الغذائية الطبيعية مثل:

-الأسماك.

-البطاطس.

-الحمص.

-الأفوكادو.

-الموز.

-الفاصوليا.

-الحبوب المدعمة.

-اللحوم.

-الشوفان.

-الدواجن.

وقد يؤدي نقص فيتامينB6 إلى مشكلات تؤثر على الجسم والحالة النفسية والعقلية.

فيتامين B12يُعد من الفيتامينات الضرورية لعملية الأيض، كما يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

ويمكن الحصول عليه من:

-الجبن.

-البيض.

-الأسماك.

-اللحوم.

-الحليب.

-الزبادي.

ويُنصح كبار السن، والمصابين بفقر الدم، والنباتيين، بمتابعة مستويات هذا الفيتامين مع الطبيب للتأكد من الحصول على الكمية الكافية منه.

حمض الفوليك (الفولات)

يساعد حمض الفوليك على تكوين دماغ وحبل شوكي صحيين، كما يدخل في تصنيع الحمض النووي DNA وRNA، وهما من المكونات الأساسية للخلايا، وقد يساهم في تقليل التغيرات الجينية المرتبطة ببعض أنواع السرطان.

ويحتاجه الأطفال والبالغون لإنتاج خلايا دم حمراء طبيعية والوقاية من الأنيميا، لكنه يكتسب أهمية خاصة أثناء الحمل، إذ يساعد على تقليل خطر العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالفولات:

-السبانخ والخضروات الورقية.

-الهليون.

-الحمضيات.

-الشمام.

-الفراولة.

-الحبوب المدعمة.

-البقوليات.

-الحمص.

-الفاصوليا السوداء.

-الفاصوليا الحمراء.

-البيض.

-الكبد.

المصدر : dailymedicalinfo