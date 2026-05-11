اليوم.. وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في البحيرة لحضور فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح

تستقبل الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، صباح اليوم الإثنين 11 مايو، علاء فاروق، وزير الزراعة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ووفد الاتحاد الأوروبي لحضور فعاليات برنامج كافي احتفالية ميكنة حصاد القمح، مشروع دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب في مصر مشروع EU-KAFI.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وينفذ من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

الجدير بالذكر أنه تم توريد 15 ألفًا و816 طن قمح خلال الـ24 ساعة الماضية لشون وصوامع المحافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح أمس الأحد بلغ 116 ألفًا و755 طنًا من الأقماح المحلية، بما يعكس استمرار ارتفاع معدلات التوريد وتزايد إقبال المزارعين على تسليم المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

ويشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم يبلغ نحو 321 ألف فدان بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدة أن الدولة حريصة على تقديم كافة الحوافز المشجعة للمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد الأردب بقيمة تصل إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا ويشجع على زيادة كميات التوريد.