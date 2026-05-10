البحيرة: رصف طريق سيد بحر بمركز بدر لتحقيق السيولة المرورية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وإجراء الصيانة الدورية لها، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتواصل المحافظة جهودها المكثفة لتطوير البنية التحتية ودعم شبكة الطرق بمختلف المراكز والمدن، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة تنفيذ الطبقة الأسفلتية ضمن أعمال رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بطول 500 متر، وذلك ضمن خطة صيانة الطرق والكباري للعام المالي 2025/2026.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر برئاسة عمر لبيب، أعمال الرصف الجارية بالطريق والتي شملت فرد وتجهيز الطريق، وأعمال الدك ورفع الكفاءة، ثم تنفيذ الطبقة الأسفلتية وفق المواصفات الفنية المقررة، لضمان جودة الأعمال وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسيولة المرورية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة الطرق بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشددة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق نقلة حضارية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة على أرض البحيرة.