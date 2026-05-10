البحيرة تواصل تحقيق معدلات توريد مرتفعة للقمح.. والإجمالي يتجاوز 116 ألف طن

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر المحافظات الزراعية المنتجة للقمح على مستوى الجمهورية، من خلال المتابعة المستمرة لأعمال التوريد وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام بسهولة ويسر وتحقيق المستهدف من الموسم الحالي.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم توريد 15 ألفًا و816 طن قمح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الأحد 10 مايو بلغ 116 ألفًا و755 طنًا من الأقماح المحلية ، بما يعكس استمرار ارتفاع معدلات التوريد وتزايد إقبال المزارعين على تسليم المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

وأضافت أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم يبلغ نحو 321 ألف فدان بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدة أن الدولة حريصة على تقديم كافة الحوافز المشجعة للمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد الأردب بقيمة تصل إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا ويشجع على زيادة كميات التوريد.

كما أوضحت أن المحافظة قامت بتجهيز 39 موقعًا لاستلام الأقماح المحلية، ما بين صوامع حديثة وشون مطورة وهناجر ونقاط تجميع، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الفنية والتخزينية للحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمنظومة التوريد، وتذليل أي معوقات أمام الموردين، مع الالتزام بسرعة صرف المستحقات خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتحقيق الاستقرار الكامل لمنظومة التوريد بالمحافظة.