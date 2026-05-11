الأسهم الكورية الجنوبية تسجل إغلاقا قياسيا جديدا تجاوز مستوى 7800 نقطة

سجلت الأسهم الكورية الجنوبية ، اليوم الاثنين ، إغلاقا قياسيا جديدا تجاوز مستوى 7,800 نقطة لأول مرة على الإطلاق بعد ارتفاع أكثر من 4% عن الجلسة السابقة، مدفوعة بالمكاسب القوية في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أغلق مؤشر كوسبي عند مستوى قياسي جديد بلغ 7,822.24 نقطة مرتفعا 324.24 نقطة أو 4.23% عن الجلسة السابقة، بعد أن افتتح على ارتفاع بنسبة 3.70% أو 277.31 نقطة عند 7,775.31 نقطة.

واقترب المؤشر من مستوى 7,900 نقطة لفترة وجيزة، مع الارتفاع إلى 7,899.43 نقطة.



وجاء هذا الارتفاع الكبير الذي شهدته سوق الأسهم اليوم مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة حادة في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الكبرى على الرغم من المخاوف من انهيار مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



وكان المؤشر قد حقق سلسلة مكاسب قياسية للجلسة الخامسة على التوالي، متجها نحو تحقيق إنجاز غير مسبوق لوصوله إلى 8,000 نقطة.