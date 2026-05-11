قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية
3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس هيئة الرقابة النووية يزور مفتي الجمهورية تقديرًا لدعمه التوعوي لمجلة الهيئة

خلال الزيارة
خلال الزيارة
وفاء نور الدين

زار الدكتور محمود جاد، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، صباح اليوم، فضيلة  الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، يرافقه  محمود جودة، رئيس تحرير مجلة الهيئة، وذلك لتقديم خالص الشكر والتقدير لفضيلته على دعمه المستمر للدور التوعوي الذي تضطلع به الهيئة، ولا سيما دعمه لمجلة الهيئة من خلال مشاركاته المتتالية في الإصدارات الثلاثة الأخيرة، والتي تناولت موضوعات: «تمكين الشباب» (يناير ٢٠٢٥)، و«الأمن المستدام» (يونيو ٢٠٢٥)، و«تصحيح المفاهيم المغلوطة» (يناير ٢٠٢٦).

وخلال اللقاء، أعرب وفد الهيئة عن بالغ اعتزاز الهيئة بالدعم الكريم الذي يقدمه فضيلة مفتي الجمهورية للرسائل التوعوية الهادفة، مؤكدين حرص الهيئة على استمرار التعاون المثمر مع دار الإفتاء المصرية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ المفاهيم الصحيحة تجاه القضايا ذات الصلة.

كما شهد اللقاء تجديد الاعتزاز بالمناسبة التاريخية لمرور ١٣٠ عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية، باعتبارها إحدى المؤسسات الدينية والوطنية العريقة، وما تضطلع به من دور مهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ الوعي الرشيد. وفي هذا الإطار، أشار وفد الهيئة إلى وضع شعار احتفالية مرور ١٣٠ عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية إلى جانب شعار الهيئة بكافة صفحات مقالات الإصدار الثامن من مجلة الهيئة؛ تقديرًا لهذه المناسبة العزيزة.

كما قدّم وفد الهيئة التهنئة لفضيلة مفتي الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

ومن جانبه، أشاد فضيلة  الدكتور نظير عياد بالدور الوطني الذي تقوم به هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مثمنًا جهودها في التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وما تقوم به من أنشطة توعوية تهدف إلى نشر ثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي، وتعزيز الوعي العام بدورها التنظيمي والرقابي.

كما أعرب فضيلته عن تقديره لجهود الهيئة في بناء الوعي المجتمعي، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتها الوطنية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك في دعم الوعي ونشر الفكر المستنير.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم جهود التوعية المجتمعية، ويعزز نشر الثقافة والمعرفة في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لفضيلة المفتي، والدكتور إبراهيم نجم، المستشار العام لدار الإفتاء المصرية، والدكتور عمرو الشال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مدير إدارة الأبحاث الشرعية.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مفتي الجمهورية عيد الأضحى الرقابة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف ينتهى من تسجيل أغنيتين جديدين

عمرو دياب ويسرا

لما جبريل عبر "الحكاية": عمرو دياب بيرفض المجاملات ومأحرجش يسرا زي ما اتقال

فرقة الرقص الحديث

فرقة الرقص الحديث تستعد لتقديم عرض شهرزاد بالأوبرا

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد