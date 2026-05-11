نائب رئيس هيئة الرقابة النووية يزور مفتي الجمهورية تقديرًا لدعمه التوعوي لمجلة الهيئة

زار الدكتور محمود جاد، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، صباح اليوم، فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، يرافقه محمود جودة، رئيس تحرير مجلة الهيئة، وذلك لتقديم خالص الشكر والتقدير لفضيلته على دعمه المستمر للدور التوعوي الذي تضطلع به الهيئة، ولا سيما دعمه لمجلة الهيئة من خلال مشاركاته المتتالية في الإصدارات الثلاثة الأخيرة، والتي تناولت موضوعات: «تمكين الشباب» (يناير ٢٠٢٥)، و«الأمن المستدام» (يونيو ٢٠٢٥)، و«تصحيح المفاهيم المغلوطة» (يناير ٢٠٢٦).

وخلال اللقاء، أعرب وفد الهيئة عن بالغ اعتزاز الهيئة بالدعم الكريم الذي يقدمه فضيلة مفتي الجمهورية للرسائل التوعوية الهادفة، مؤكدين حرص الهيئة على استمرار التعاون المثمر مع دار الإفتاء المصرية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ المفاهيم الصحيحة تجاه القضايا ذات الصلة.

كما شهد اللقاء تجديد الاعتزاز بالمناسبة التاريخية لمرور ١٣٠ عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية، باعتبارها إحدى المؤسسات الدينية والوطنية العريقة، وما تضطلع به من دور مهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ الوعي الرشيد. وفي هذا الإطار، أشار وفد الهيئة إلى وضع شعار احتفالية مرور ١٣٠ عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية إلى جانب شعار الهيئة بكافة صفحات مقالات الإصدار الثامن من مجلة الهيئة؛ تقديرًا لهذه المناسبة العزيزة.

كما قدّم وفد الهيئة التهنئة لفضيلة مفتي الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

ومن جانبه، أشاد فضيلة الدكتور نظير عياد بالدور الوطني الذي تقوم به هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مثمنًا جهودها في التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وما تقوم به من أنشطة توعوية تهدف إلى نشر ثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي، وتعزيز الوعي العام بدورها التنظيمي والرقابي.

كما أعرب فضيلته عن تقديره لجهود الهيئة في بناء الوعي المجتمعي، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتها الوطنية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك في دعم الوعي ونشر الفكر المستنير.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم جهود التوعية المجتمعية، ويعزز نشر الثقافة والمعرفة في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لفضيلة المفتي، والدكتور إبراهيم نجم، المستشار العام لدار الإفتاء المصرية، والدكتور عمرو الشال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مدير إدارة الأبحاث الشرعية.