بدء إجراءات الترشح اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين|اعرف الشروط

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بدء إجراءات الترشح اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وذلك لاستيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بإتخاذ اللازم نحو التنبيه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمديريات على بدء النظر في إجراءات ترشح ترقي شاغلي وظائف المعلمين، وذلك بفتح باب تسجيل الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2025/2026

ويتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات لكل من يستوف كافة الشروط الآتية:

أن يكون المعلم شاغلا لإحدى وظائف المعلمين اعتبارا من 1 يناير وما قبلها.



أن يكون المعلم المرشح قد أتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة في 31 ديسمبر.



أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية

أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل.

وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.

وتم التنبيه على المختصين بالمديريات، ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق المديريات التعليمية بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لهم بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، ويقع على المختصين بالمديريات، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم، ولا يعتد بأي طلب يقدم للترشح بعد المواعيد المحددة بكتابنا هذا.

كما تقرر التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بمديريتكم الموقرة والإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم المراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 17 مايو إلى 16 يوليو