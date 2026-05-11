وهبة: طالبت منذ 2024 بتطبيق نموذج الثانوية الإنجليزية وإعداد 100 نسخة مختلفة للامتحان

وجه الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، سؤال لوزير التربية والتعليم، قائلا: هل طبقنا السياسة اليابانية في المدارس اليابانية ؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن التوسع في المدارس اليابانية، وخطة مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

كما تسائل النائب وهبة عن وجود مدربين مؤهلين في المدارس اليابانية، أم أنها أصبحت حصة مثل الحصص؟.

وأكد وهبة، أنه كان من أوائل المطالبين بتطوير منظومة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تقدم بمقترح لوزير التربية والتعليم في 11 نوفمبر 2024 يتضمن تطبيق نموذج مشابه لشهادة الثانوية الإنجليزية، بما يمنح الطلاب مرونة أكبر في اختيار المواد وتحسين المجموع، لافتاً إلى أن الوزارة اتجهت لاحقًا إلى طرح نظام "البكالوريا"، لكنه لم يحظ بالتسويق الكافي لدى المواطنين بالشكل الذي يوضح مزاياه الحقيقية.

وأكد وهبة ، أنه لم يتم التسويق لها كما يجب، قائلا: الوزارة عليها مسئولية في التوضيح للمواطنين بأن النظام الجديد يحل أزمات ضغط الثانوية العامة الذي يتعرض له الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح وهبة، أن نظام البكالوريا يمثل خطوة مهمة لتخفيف الضغوط النفسية والدراسية عن الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أنه يتيح للطالب فرصة تحسين مجموعه أكثر من مرة، إلى جانب حرية اختيار المواد التي تتناسب مع قدراته وميوله، وهو ما يسهم في خلق نظام تعليمي أكثر عدالة وتوازنًا بعيدًا عن فكرة الفرصة الواحدة التي تفرض ضغوطًا هائلة على الأسر المصرية.

وفيما يتعلق بظاهرة الغش في الثانوية العامة، شدد النائب إيهاب وهبة على أن مواجهة الأزمة ليست معقدة كما يعتقد البعض، موضحًا أنه طالب منذ العام الماضي بإعداد 100 نموذج مختلف للامتحانات بدلًا من الاكتفاء بأربعة نماذج فقط، الأمر الذي يسهل عمليات الغش وتسريب الإجابات بين الطلاب داخل اللجان، مؤكدًا أن تعدد النماذج مع السماح بدخول الكتاب المدرسي سيقضي بشكل كبير على الغش، لأن الطالب حينها سيعتمد على الفهم وليس الحفظ أو تداول الإجابات.