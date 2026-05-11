برلمانية الوفد: وزير التعليم نجح.. وأضاف ما لم نتوقعه في المنظومة التعليمية

أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بجهود محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وماتحقق من انجازات في عهدة ، موضحا بأن نسب الحضور في المدارس وصلت الآن إلى 75 و 82 ‎%‎ وهذا يعتبر انجاز كبير وغير مسبوق وقفزة كبيرة تحسب للوزير .

وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس اشليوخ اليوم ، طلب المناقشة العامة المقدم النائب احمد العوضي وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية بأن وزير التربيه والتعليم جاء في الفصل التشريعي الاول والشارع المصري كان ليه تساولات كتير ، واليوم جاء إلينا وزير التربية والتعليم ،وأضاف إلى المنظومة التعليمية مالم نكن نتوقعه وخالف كل التوقعات ونجح بامتياز في ملف التعليم .

وتابع طارق عبد العزيز بإنني استعرضت عدد المدارس اليابانية باختلاف مسمياتها ، واطالب باستبيان حقيقة ماهيتها وهل هي هدف أم وسيلة لبناء شخصية الطالب وإعداده الإعداد الأمثل.