عمر الغنيمي: حضور الرئيس السيسي وماكرون افتتاح جامعة سنجور يؤكد قوة الشراكة المصرية الفرنسية

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعكس حجم التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعليم والتنمية وبناء الإنسان داخل القارة الإفريقية.

وأوضح الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا الحدث يؤكد نجاح الدولة المصرية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية، مشيرًا إلى أن جامعة سنجور أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في دعم مسارات التنمية المستدامة داخل إفريقيا.

الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى إلى توفير بنية تعليمية حديثة قادرة على جذب الطلاب والباحثين من مختلف الدول، بما يعزز من دور مصر الريادي على المستويين الإفريقي والدولي.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن التعاون المصري الفرنسي يشهد تطورًا ملحوظًا في العديد من المجالات، وأن ملف التعليم يمثل أحد أهم محاور هذا التعاون، لما له من تأثير مباشر على إعداد كوادر قادرة على قيادة خطط التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول القارة.

وأكد الدكتور عمر الغنيمي، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة يمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم الجامعي المتخصص في مصر، كما يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المؤسسات التعليمية ذات البعد الإفريقي، بما يساهم في تعزيز العلاقات المصرية مع مختلف دول القارة السمراء.