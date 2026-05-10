تنتهك خصوصية منزله.. القبض على المتهم بتحطيم كاميرات مراقبة جاره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر، من قيام أحد الأشخاص بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله في المنيا، باستخدام عصا خشبية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائم على النشر "يعمل حالياً خارج البلاد"، وبسؤال زوجته (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب)؛ تضررت من (عامل – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبحوزته (الأداة المستخدمة في الواقعة)، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لاعتقاده بأن كاميرات المراقبة تنتهك خصوصية منزله.

واتخذت الإجراءات القانونية.