وفاة مريض سكر بعد الاعتماد على نصائح غير طبية وتوقفه عن العلاج

حذر شاب يُدعى "عبد الرحمن علام" من خطورة التوقف عن علاج مرضى السكري دون استشارة طبية، وذلك عقب وفاة أحد جيرانه بعد أزمة سكر شديدة.

وأوضح عبد الرحمن عبر حسابه على "فيسبوك" أن المريض كان يعاني من مرض السكري، وتوقف عن تناول العلاج بعد شعوره بتحسن نسبي، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ وينتهي الأمر بوفاته.

وشدد على أهمية الالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية المنتظمة، محذرًا من الاعتماد على النصائح غير الطبية المنتشرة عبر مواقع التواصل.

واكد" أن إيقاف الدواء دون إشراف طبي قد يعرّض حياة المريض لمضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

واختتم منشوره قائلًا: «ماحدش يوقف دوا، ولو عندك أم وأب وأهل إنت مسئول قدام ربنا.. ربنا يرحمه ويحفظ الجميع».

وكانت وفاة الدكتور ضياء العوضي قد أثارت بدورها جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، إلى جانب النقاش المثار حول «نظام الطيبات» الذي يروج لفكرة علاج الأمراض عبر النظام الغذائي فقط دون أدوية، وهو ما ربطه البعض بحالات صحية تدهورت نتيجة التوقف عن العلاج الطبي.

كما تم تداول حالات مشابهة خلال الفترة الأخيرة، بينها وفاة سيدة يُزعم أنها كانت تعاني من مرض الذئبة الحمراء، بعد اتباعها النظام ذاته والتوقف عن الأدوية الموصوفة لها طبيًا.