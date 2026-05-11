قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفتة إنسانية من وزير الزراعة تجاه باحث خلال جولة البحيرة.. تفاصيل
الرئيس السيسى يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة "إفريقيا-فرنسا" بكينيا
شقى السنة راح.. روايات الشهود تكشف تفاصيل صادمة حول حريق محصول القمح في قرية النعامنة بمنيا القمح
«قفزه فوق الأسطح لم تُنقذه».. سقوط صياد الجبيل بـ80 قطعة حشيش وحكم رادع من جنايات جنوب سيناء
تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات
نائبة في البرلمان الأوروبي: لن نسمح باستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان
مدبولي يتفقد توسعات مصنع للمواد اللاصقة باستثمارات 26 مليون دولار في أكتوبر
الرئيس السيسي يصل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا
مصر تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.. تفاصيل
الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا
أمام أولادها.. المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته خنقا في المنوفية
الإسكان: إعادة فتح باب تلقي التظلمات على شقق سكن لكل المصريين7حتى 18 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صليت قبل الاذان بلحظات ثم فوجئت بانطلاق الآذان فهل أعيد الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة
الصلاة
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل يشغل الكثير من المصلين حول حكم إعادة الصلاة في حال اكتشاف أدائها قبل الأذان بلحظات.

 وأكد ممدوح أن الصلاة في هذه الحالة "لم تنعقد أصلاً" كصلاة فريضة، لأن شرط دخول الوقت لم يتحقق، وبالتالي يجب على المسلم إعادتها بمجرد دخول الوقت الفعلي، مستثنياً حالة واحدة وهي أن يكون وقت الصلاة قد دخل فعلياً ولكن المؤذن هو من تأخر في الإعلان عنه.

وفرق ممدوح في فتواه بين "دخول الوقت" وبين "الإعلام به"، موضحاً أن العبرة بالوقت الفلكي المحدد للصلاة؛ فإذا كان موعد صلاة الظهر -على سبيل المثال- في تمام الساعة الثانية عشرة، وقام الشخص بالصلاة في هذا التوقيت بينما تأخر المؤذن في الأذان لعدة دقائق، فإن الصلاة صحيحة لأن الوقت قد دخل، وما يفعله المؤذن هو مجرد "إعلام" للناس بالوقت وليس هو المنشئ له.

هل يجوز البدء في الصلاة أثناء رفع الآذان 

وفي سياق متصل، حسم الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الجدل حول جواز الصلاة أثناء ترديد الأذان، مؤكداً أن الصلاة تجوز بمجرد أن يتلفظ المؤذن بكلمة "الله أكبر" الأولى، شريطة أن يكون المؤذن ضابطاً للوقت.

 وأشار شلبي إلى أن انتظار انتهاء الأذان ليس شرطاً لصحة الصلاة، بل هو من قبيل "السنة والأفضلية" ليتمكن المصلي من نيل ثواب ترديد الأذان والدعاء بالوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب فيه الدعاء.

واختتمت الفتاوى بالتأكيد على أن الأولى للمسلم هو التمهل حتى يفرغ المؤذن من نداء الصلاة، ليردد خلفه وينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ صلاته بخشوع، ومع ذلك فإن من شرع في الصلاة فور سماع التكبير الأول صلاته صحيحة ومقبولة شرعاً ما دام الوقت قد دخل يقيناً.

دار الإفتاء الصلاة دار الإفتاء المصرية الصلاة قبل الأذان دخول الوقت أحمد ممدوح أحكام الصلاة شروط صحة الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أرشيفية

فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتا

ترشيحاتنا

مدرسة وادي الملكات

قلوب يعتصرها الألم.. دقيقة حداد على روح تلميذ وادي الملكات خلال طابور الصباح بالأقصر

ايمان عز الدين

الأحكام جاهزة .. إيمان عز الدين تكشف كيف يُعاد تشكيل صورة المرأة بعد الطلاق

القلب

احذرها فورا… هذه الأشياء تضر صحة القلب

بالصور

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض

الطعمية
الطعمية
الطعمية

بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد