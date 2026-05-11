جافي يكشف كواليس اشتباكه مع فينيسيوس في الكلاسيكو

كشف جافي لاعب وسط نادي برشلونة عن كواليس المشادة التي حدثت بينه وبين نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال مباراة الكلاسيكو امس، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الملعب يظل في نطاق المنافسة فقط.



وقال جافي: “فينيسيوس في النهاية مجرد لاعب كرة قدم، وما يحدث داخل الملعب يظل داخل الملعب. هو لاعب رائع، وكل ما حدث أنني طلبت منه أن يلتزم الهدوء وانتهى الأمر”.



وأضاف لاعب برشلونة: “فينيسيوس لاعب مندفع، وأنا أيضًا كذلك. داخل الملعب أدافع بكل قوتي عن ألوان فريقي، لكن خارج الملعب الأمور مختلفة تمامًا، حتى لو لم يظهر ذلك للناس”.

يُذكر أن مباراة الكلاسيكو شهدت عددا من اللقطات الساخنة بين نجوم الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز برشلونة بثنائية نظيفة، ليتوج البارسا رسميا بطلا للدوري الإسباني لموسم 2025/2026 قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.