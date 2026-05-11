حوادث

تجربة بصرية وروحانية.. صدى البلد فى رحلة داخل متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة| فيديو

حجرة السيرة النبوية
المدينة المنورة - مصطفى الرماح

فى رحلة من التشويق والإثارة، يعرض متحف السيرة النبوية الشريفة تاريخ الغرفة النبوية الشريفة بتقنية العرض البانورامى الحديثة، التى تنقل الزائر إلى أجواء المسجد النبوى الشريف فى تجربة بصرية وروحانية فريدة.

وفى جولة لـ”صدى البلد” داخل متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة، ضمن الجولة التى نظمتها الهيئة العامة للإعلام بالمملكة العربية السعودية للبعثات الإعلامية المشاركة فى تغطية موسم الحج، اصطحب المتحف زواره فى رحلة تفاعلية داخل تفاصيل الحجرة النبوية الشريفة، من خلال عروض رقمية ومؤثرات صوتية وبصرية عالية الدقة، تجسد شكل الغرفة التى عاش فيها النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والمكان الذى شهد أعظم أحداث التاريخ الإسلامى.

ويعتمد العرض على تقنيات حديثة فى الإسقاط الضوئى ثلاثى الأبعاد والعرض السينمائى البانورامى، بما يتيح للزائر مشاهدة تفاصيل الحجرة النبوية بصورة تحاكى الواقع، وسط حالة من التأثر والروحانيات التى تسيطر على الزائرين خلال الجولة.

كما يستعرض المتحف مراحل تطور بناء الحجرة الشريفة عبر العصور الإسلامية المختلفة، إلى جانب تقديم شرح تاريخى موثق لموقعها داخل المسجد النبوى الشريف، فى أسلوب تفاعلى يجمع بين المعرفة والتشويق.

ويضم المتحف كذلك نماذج ومجسمات دقيقة للحجرة النبوية والمسجد النبوى الشريف، تم إعدادها وفق مصادر تاريخية موثوقة، فى إطار حرص القائمين على المتحف على تقديم تجربة تثقيفية متكاملة لزوار المدينة المنورة من مختلف الجنسيات.

وشهدت قاعة العرض إقبالاً كبيراً من الزائرين، الذين حرصوا على توثيق الجولة بالصور ومقاطع الفيديو، معبرين عن انبهارهم بالتقنيات الحديثة المستخدمة فى تقديم السيرة النبوية بصورة عصرية تواكب التطور التكنولوجى، وتُسهم فى تعريف الأجيال الجديدة بسيرة النبى الكريم بأسلوب حديث ومبتكر.

بيطري الشرقية
