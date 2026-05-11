انقطاع المياه 5 ساعات عن منقباد والوليدية بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن انقطاع مؤقت لمياه الشرب لمدة 5 ساعات عن منطقتي منقباد والوليدية، بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الاثنين 11 وحتى الساعة 5 صباح غذا الثلاثاء 12 وذلك بسبب تنفيذ أعمال صيانة طارئة بمحطة رفع صرف صحي الوليدية.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي في إطار تنفيذ أعمال صيانة لمحبس عدم الرجوع بالمحطة، ضمن خطة رفع الكفاءة والتأهيل المستمر لمحطات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة أن الخدمة ستعود تدريجيًا فور الانتهاء من أعمال الصيانة في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف استقرار الشبكات ورفع كفاءة التشغيل.



وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، موضحة استمرار تلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125 أو من خلال الأرقام 01280733990 و01281565653 عبر خدمة الواتس آب.