مدير تعليم جنوب سيناء تتابع امتحانات التربية الخاصة وتشهد المعرض السنوي للصحافة بطور سيناء

تابعت الدكتورة وفاء رضا مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين 11 مايو، سير لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد أحمد المنسي للتربية الخاصة بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور إسماعيل كمال، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية والامتحانية.

وخلال الجولة، تفقدت لجان الامتحانات بالمدرسة، واطمأنت على انتظام العمل وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء، مؤكدة أهمية تهيئة بيئة مناسبة داخل اللجان بما يحقق الانضباط والتركيز، مع تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطلاب.

وكان في استقبالها رحاب محمد مدير إدارة التربية الخاصة، ووسام علي عبد الفتاح مديرة المدرسة، حيث اصطحباها خلال تفقد الفصول واللجان المختلفة داخل المدرسة.

كما شهدت فعاليات المعرض السنوي للصحافة المدرسية، بحضور حازم المهدي الموجه العام بالمديرية، وشريف عبد العزيز موجه الصحافة بإدارة الطور، وسحر عبد الحميد شحاتة أخصائي كبير الإعلام بالمدرسة، حيث تضمن المعرض أعمالًا ومجسمات ومشاركات صحفية متميزة شملت التصوير الصحفي والكاريكاتير وغيرها من الإبداعات الطلابية التي عكست مواهبهم في مجال الصحافة والإعلام المدرسي، وأشادت بالمستوى المتميز للأعمال وجهود القائمين على المعرض في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

واختتمت الجولة بتكريم أسامة زين منسق الأنشطة لطلاب التربية الخاصة، تقديرًا لمشاركته في بطولة الجمهورية للكرة الخماسية لمدارس الصم وضعاف السمع وطلاب الدمج، والتي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية.

وأكدت مدير المديرية أهمية الأنشطة التربوية والثقافية في بناء شخصية الطلاب وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم، مشددة على استمرار دعم هذه الأنشطة بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها، متمنية دوام التوفيق والتميز لجميع طلاب .