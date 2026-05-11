خيمة الحجاج جاهزة أمام مطار القاهرة لاستقبال ضيوف الرحمن المسافرين

أنهت شركة ميناء القاهرة الجوي تجهيز خيمة متكاملة أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، مخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف تيسير وإنهاء كافة الاجراءات التحضيرية بشكل مسبق.

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج وبناءً على تعليمات وزارة الطيران المدني وتنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوفير أقصى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن.

وتعمل الخيمة بطاقة استيعابية تصل إلى 500 راكب، حيث تم تصميمها بهيكل متطور مقاوم للحريق، مدعوماً بمنظومة حماية مدنية متكاملة لتأمين الموقع بالكامل ضد أي حالات طارئة. وزودت إدارة المطار الخيمة بأنظمة تكييف متطورة لضمان بيئة مريحة وتهوية مناسبة للحجاج، مع تصميم مداخل ومخارج مستقلة تضمن تيسير وتسريع الاجراءات وضمان الحركة بشكل انسيابي ومنع أي تكدس أمام الصالة الموسمية خلال أوقات الذروة.

وعلى الصعيد التشغيلي، انتشرت فرق من المنسقين ومسؤولي العلاقات العامة في محيط الخيمة لتقديم الدعم والإرشاد الفوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإجراءات، مع توفر أطقم طبية مجهزة بالكامل لتقديم الرعاية الصحية اللازمة على مدار الساعة.

ومن جانبه، صرح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تشغيلية شاملة تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانات لتوفير رحلة سفر آمنة ومريحة تواكب المكانة الرائدة لمطار القاهرة الدولي.