جوتيريش: بدون الأسمدة العالقة بمضيق هرمز سيواجه العالم مشكلة بالأمن الغذائي

أكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش، أنه بدون الأسمدة العالقة بمضيق هرمز سيواجه العالم مشكلة خطيرة بالأمن الغذائي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية أن لندن وباريس ستستضيفان يوم الثلاثاء اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الممكنة لفتح مضيق هرمز.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تحذير إيران لكل من لندن وباريس من إرسال سفن حربية إلى المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد: "سيترأس وزير الدفاع جون هيلي اجتماعا يضم أكثر من 40 دولة، إلى جانب نظيرته الفرنسية الوزيرة كاترين فوتران، في أول اجتماع لوزراء دفاع المهمة متعددة الجنسيات".