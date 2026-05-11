تعيين النائب إسماعيل موسى عضوًا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف

أصدر السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، قرارًا رسميًا بتعيين النائب إسماعيل موسى عضوًا بالمجلس الأعلى بالنقابة، تقديرًا لجهوده المتواصلة في دعم القضايا المجتمعية والتنموية ومساندة المواطنين في مختلف الملفات الخدمية والإنسانية.

وأكد نقيب الأشراف، أن اختيار النائب إسماعيل موسى يأتي انطلاقًا من دوره البارز في دعم المبادرات المجتمعية، واهتمامه المتواصل بملفات الشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة، ودعم الاسر الفقيرة إلى جانب مساهماته الفاعلة في تعزيز روح التكافل المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء الوطني.

مسئولية وطنية وإنسانية كبيرة

ومن جانبه، أعرب النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن الانضمام إلى كيان عريق بحجم نقابة الأشراف يمثل مسئولية وطنية وإنسانية كبيرة، خاصة لما تحمله النقابة من مكانة دينية وتاريخية راسخة داخل المجتمع المصري.

وقال موسى إن خدمة المواطنين ستظل أولوية أساسية في مسيرته البرلمانية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن العمل العام الحقيقي يقوم على التواجد بين الناس وتقديم الدعم الفعلي لهم، سواء من خلال المبادرات التنموية أو دعم المراة و الشباب وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشاد بالدور الوطني الذي تقوم به نقابة الأشراف في الحفاظ على القيم الروحية والهوية المصرية، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والوعي وترسيخ قيم الإنسانية والتكافل.