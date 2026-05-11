موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة ودية أمام منتخب روسيا، وذلك ضمن خطة حسام حسن المدير الفني استعدادا للمونديال.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

تقام مباراة مصر وروسيا الودية الأولى، يوم 28 مايو الجاري، على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

مجموعة مصر في كأس العالم

أسفرت مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة، التي تضم كلا منتخب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

تنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في ولاية أوهايو الأمريكية استعدادا لكأس العالم.

ويدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تأجيل معسكر الفراعنة الأخير استعداد لكأس العالم 2026 لمدة 24 ساعة لينطلق المعسكر يوم 21 مايو المقبل بدلا من يوم 20 كما كان مقررا.